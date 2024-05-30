В России впервые обнаружили гнездо желтобрюхой синицы

Ученые Тихоокеанского института географии впервые нашли в России гнездо желтобрюхой синицы (Pardaliparus venustulus). Находку сделали во время экспедиции по мониторингу орнитофауны в бассейне реки Абрикосовка охранной зоны «Земли леопарда».

© Мир 24

Уже было известно, что желтобрюхие синицы гнездятся на территории России. Но ранее их гнезда не удавалось найти и официально зафиксировать. Ядро популяции расположено в южном и юго-восточном Китае.

Птицы этого вида строят гнезда в норах. Другие дальневосточные синицы предпочитают селиться в дуплах, сообщается в Telegram-канале «Земля леопарда».

Ранее сообщалось, что в Уссурийском заповеднике заметили краснокнижных хохлатых орлов. Это крупные хищные птицы, которые ведут скрытный образ жизни.