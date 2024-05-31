Собачий нюх оказался острее, чем думали ученые

Ученые выяснили, что собаки могут определять низкие концентрации гидролата эвкалипта — продукта пароводяной дистилляции листьев эвкалипта. Оказалось, что животным достаточно от 1 до 10 молекул вещества на миллилитр воды, чтобы обнаружить запах. Таким образом, собачий нос оказался чувствительнее, чем современные приборы. Необычайный нюх собак можно использовать, например, при поисково-спасательных операциях. Работа опубликована в журнале Animals.

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Собачий нюх — важный инструмент, который люди активно используют в самой разной деятельности. Например, четвероногих можно научить распознавать наркотические и взрывчатые вещества. Именно поэтому собаки часто работают в правоохранительных органах.

Команда ученых решила экспериментально измерить остроту нюха собак. В исследовании участвовали 15 собак с разным опытом дрессировки. Некоторые из них занимались ноузворком — спортом, в котором животное должно искать предметы по запаху. Некоторые из питомцев были даже обучены находить болезни, плесень и вредителей.

В ходе эксперимента собаки должны были отличать образцы с низкой концентрацией гидролата эвкалипта, который используют в ноузворке, от образцов, содержащих только воду. Сначала животные должны были найти образцы с большим содержанием вещества, потом оно постепенно снижалось. Так специалисты хотели понять, какие самые низкие концентрации гидролата эвкалипта способны учуять собаки.

«Изначально мы считали, что порог обнаружения запаха у собак варьировался от 1:104–1:1023, но после обучения животных он сузился до 1:1017–1:1021. Другими словами, собакам требовалось от 1 до 10 молекул на миллилитр воды, чтобы обнаружить запах. Для сравнения: одна дрожжевая клетка содержит 42 миллиона молекул», — рассказала Анна Хильм-Бьоркман из Хельсинкского университета.

Это означает, что собачий нюх точнее, чем современные приборы, которые не могут обнаружить такие малые концентрации веществ. При этом некоторые животные (в том числе с опытом в ноузворке) столкнулись с трудностями, когда концентрация гидролата эвкалипта снижалась.

Ученые также обнаружили, что в гидролатах эвкалипта разных производителей концентрация вещества может сильно отличаться. Для этого специалисты проанализировали 10 марок с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса и обнаружили, что в них была разная концентрация эвкалипта и спиртов. Это объяснило, почему многие собаки, которые занимались ноузворком, не смогли найти нужный запах во время исследования, если концентрация вещества была ниже. Ученые отмечают, что этот вывод показывает, как важно использовать стандартизированные продукты для ноузворка как на тренировках, так и на соревнованиях.