Представлен Nothing Phone (2a) в стиле Super Nintendo

Спустя пару месяцев с тех пор, как Nothing выпустила свой последний смартфон Phone (2a), лондонский бренд анонсирует красочную версию Nothing Phone (2a) Special Edition.

© Nothing

Nothing Phone (2a) Special Edition заключён в контрастном корпусе серого цвета, дополненном основными цветами (красным, жёлтым и синим). Характеристики специальной версии идентичны обычному Nothing Phone (2a). Новинка оснащена 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2412×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

© Nothing

За производительность гаджета отвечает SoC Dimensity 7200 Pro. Также здесь установлена двойная основная камера (50 Мп главный датчик с OIS + 50 Мп сверхширокоугольной объектив), селфи-камера на 32 Мп и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт. В качестве ОС используется Android 14.

Сроки выхода и цена

Nothing Phone (2a) Special Edition доступен с сегодняшнего дня на официальном сайте Nothing и магазине Nothing's Soho в Лондоне с 1 июня. Смартфон поставляется в ограниченном количестве – 100 000 единиц. Цена Nothing Phone (2a) Special Edition с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ составляет 379 евро.