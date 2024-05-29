Археологи нашли древнейшую частную фирму

В Турции археологи нашли клинописную табличку возрастом около 4000 лет. Расшифровка древнего текста позволила установить, что он зафиксировал создание самой ранней из известных коммерческих фирм.

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Об открытии рассказывает Arkeonews. Раскопки проводились в руинах города Кюльтепе, в Анатолии. Там было найдено большое количество клинописных табличек, созданных после 1950 года до нашей эры. То есть их возраст составляет около 4000 лет.

"Это период, когда в Анатолии впервые появилась письменность", - говорит профессор Фикри Кулакоглу, руководивший раскопками.

Особое внимание ученых привлекла одна из табличек. Она представляет собой самую раннюю известную науке запись о регистрации коммерческой компании.

"Естественно, это первая декларация первой компании в Анатолии, в каком-то смысле первый акт компании. И он появился впервые именно здесь, в Анатолии", - сказал Кулакоглу.

Табличка рассказала, что первая коммерческая фирма была основана с "уставным капиталом" из 15 килограммов золота. У нее было 12 учредителей. Каждый партнер автоматически становился акционером компании, причем у всех были разные доли, поскольку каждый внес в уставный капитал столько золота, сколько смог.

Расшифровка текста показала, что капиталом компании в течение 12 лет управлял купец по имени Амур Иштар. Все совершенные сделки строго фиксировались, скреплялись печатями в присутствии свидетелей.