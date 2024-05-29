В России летом может появиться еще один аналог YouTube

Летом в России представят еще один аналог YouTube. Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин, передает «РИА Новости».

По его словам, еще один аналог YouTube представят в конце июня на комиссии РОЦИТ.

«Это будет возможный аналог. Стопроцентных пока нет», — отметил Горелкин.

Также он указал на необходимость продолжать оказывать давление на иностранных хостинг-провайдеров и их реселлеров. Депутат назвал недостаточными меры, которые сегодня применяются в этом направлении. В частности, он призвал ввести запрет на рекламу.