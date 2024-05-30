Обнаружен редкий двойной спутник у астероида Солнечной системы

У астероида Солнечной системы Динкинеш обнаружили необычный двойной спутник. Это открытие может заставить ученых пересмотреть существующие теории о формировании небесных тел.

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Космический аппарат NASA «Люси» достиг Динкинеша в ноябре 2023 года. Благодаря снимкам с высоким разрешением стало известно, что вокруг астероида вращается еще один объект. Он представлял собой двойной спутник, фрагменты которого соприкасались друг с другом. Небесному телу присвоили название Селам.

Такие объекты редки в Солнечной системе. Поэтому ученые провели дополнительное исследование Селама. Они установили, что он совершает полный оборот вокруг Динкинеша за 52,5 часа и все время обращен к нему только одной стороной. Расстояние между ними составляет 3,1 км. Вес Селама оценили в 2-20 млн тонн, тогда как Динкинеш в 16 раз массивнее.

Ученые также раскрыли историю формирования Селама. Согласно их выводам, астероид Динкинеш при быстром вращении выбросил на орбиту несколько фрагментов скальной породы. Часть обломков соединилась, образовав Селам, а часть обрушилась обратно на Динкинеш и образовала горные хребты.

Зная, как космические объекты ведут себя при столкновениях друг с другом, ученые могут лучше понять, как сформировалась Земля и подобные ей планеты.

«По сути, планеты образовались, когда более мелкие объекты, такие как астероиды, вращающиеся вокруг Солнца, столкнулись друг с другом. Распадаются ли объекты при столкновении или склеиваются, во многом зависит от их прочности и внутренней структуры», – отметили исследователи.

Ученые также добавили, что Динкинеш, вероятно, обладал какой-то внутренней силой, которая позволила ему сохранить форму, сообщает Nature.

Ранее было раскрыто происхождение крупного околоземного астероида. Объект Камо'Оалева мог был выброшен с поверхности Луны.