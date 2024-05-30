LG выпустила TWS-наушники с поддержкой технологии Dolby Atmos

Компания LG пополнила свою линейку беспроводных наушников Tone Free новыми наушниками. Tone Free T80 отличаются обновлённым дизайном и поддержкой Dolby Atmos с Dolby Head Tracking.

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Особенности

Tone Free T80 обладают усиленным графеновым динамиком, благодаря чему обеспечивается хорошо сбалансированный звук с яркими басами и улучшенными средними и высокими частотами. Для ещё большего улучшения качества звука, производитель добавил поддержку Dolby Atmos с Dolby Head Tracking. Также есть поддержка технологии адаптивного ANC, которая определяет уровень шума вокруг пользователя и соответствующим образом регулирует его интенсивность.

TWS-наушники также оснащены системой из 4 микрофонов, которая оптимизирует режимы звука и позволяет принимать звонки даже на оживлённых улицах. Еще одним интересным аспектом является режим Whisper Mode (Шепот), который позволяет незаметно принимать вызовы, тихо говоря в микрофон правого наушника.

Время автономной работы вместе с кейсом составляет 36 часов. Среди других особенностей – Bluetooth 5.4, обнаружение износа, поддержка Dolby Virtualizer и Optimizer, а также специальное приложение и виджет, предоставляющий множество удобных функций. Наушники имеют класс водостойкости IPX4.

Сроки выхода и цена

LG Tone Free T80 уже доступен на официальном сайте производителя по цене $200. В течение ограниченного времени при покупке наушников LG в подарок предоставляет портативную Bluetooth-колонку LG XBOOM Go XG5QGR, которая продаётся за $130.