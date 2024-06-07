Древние сокровища под ногами: какие клады нашли металлодетекторы?

Человечество тысячелетиями оставляет после себя спрятанные сокровища. Иногда это религиозные или культурные артефакты, а иногда — просто тайники случайных торговцев и армий. Причем их находят не только профессиональные археологи, но и простые любители, вооруженные металлодетекторами. Портал livescience.com рассказал о самых интересных открытиях, совершенных энтузиастами.

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Схрон Баддоу

Схрон Баддоу был найден в 2020 году недалеко от деревни Грейт-Баддоу в Англии. Он насчитывает 933 монеты, причем большинство из них сделаны из золота, датируемого примерно 2 100 годами назад — до того, как римляне завоевали страну. Помимо этого, среди сокровищ также нашлось кольцо из сплава меди, фрагменты красного стекла и медяного металла. Предварительные исследования полагают, что между 60 и 20 годами до нашей эры в регионе Северной Темзы было отлито много похожих монет. Но непонятно, почему сокровища были закопаны под землю.

Снеттишемский клад

Захоронение артефактов близ английской деревушки Снеттишем обладает интересной историей. Клад впервые нашли в 1948-м: тогда были найдены сотни артефактов, включая слитки, монеты и крученые ожерелья. К 1990 году археологи думали, что полностью выкопали клад, но между 2000 и 2010 годами энтузиасты наткнулись на новые находки, в том числе 20 монет и серебряные ожерелья.

Клад Спиллингов

Крупнейший в мире клад серебра викингов, найденный в 1999 году на шведском острове Готланд. Причем нашли его совершенно случайно, во время съемки документального сегмента для телепередачи. Клад содержал приблизительно 67 килограммов серебряных предметов и 20 килограммов — бронзовых. Среди них были кольца, браслеты, наручи, слитки и огромное множество монет. Предполагается, что сокровища были захоронены около 1 100 лет назад, во времена расцвета викингов в регионе.

Клад Папово-Бискупе

В 2023 году польские охотники за сокровищами нашли клад бронзовых артефактов на дне высохшего озера недалеко от деревни Папово-Бискупе. 550 ювелирных украшений, в том числе ожерелья, подвески и наручные браслеты, датируются от 1 200 до 450 лет до нашей эры. Помимо этого, в месте захоронения клада были найдены фрагменты 33 скелетов — вероятно, они принадлежали жертвам ритуальных убийств. Радиоуглеродная датировка показывает, что скелеты старше украшений: это намекает на то, что от человеческих жертвоприношений отказались в пользу металлических объектов.

Немецкий клад оружия Железного века

В 2021 году появились новости, что археолог-любитель нашел один из крупнейших схронов древнего оружия на территории западной Германии. Если точнее, примерно 150 артефактов, изготовленных 2 200 лет назад. Наконечники копий, мечи, снаряжение для лошадей, останки щитов. Многие орудия были намеренно повреждены: возможно, они принадлежали войскам, проигравшим в битве — победители могли намеренно забрать оружие противника, чтобы утвердить свой триумф.