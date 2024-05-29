Раскрыт способ обнаружить излучение Хокинга

Астрономы Лионского университета Клода Бернара 1 во Франции раскрыли способ обнаружить излучение Хокинга с помощью современных телескопов. Работа опубликована на сервере препринтов arXiv.

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Команда использовала численные расчеты с использованием открытого кода BlackHawk, который рассчитывает спектры испарения Хокинга для различных черных дыр, чтобы предсказать гамма-излучение от небольших черных дыр с массой астероида, образующихся из-за нелинейных эффектов, предсказываемых теорией относительности, при слиянии более массивных черных дыр.

Эти мелкие черные дыры могут создавать устойчивые сигналы в виде гамма-всплесков, характерные для испаряющихся черных дыр в результате излучения Хокинга, с энергиями фотонов в диапазоне от 50 гигаэлектронвольт до 50 тераэлектронвольт. Это излучение можно наблюдать с помощью современных атмосферных черенковских телескопов, таких как HESS (Намибия), MAGIC и FACT (Канарские острова) и VERITAS (Аризона).

Открытие излучения Хокинга позволило бы подтвердить квантовое поведение черных дыр и предоставило бы уникальные данные для изучения физики высоких энергий, а также указало бы на существование суперсимметрии и других новых физических явлений.