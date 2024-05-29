Российский гиперспектрометр на МКС поможет отслеживать засухи и вырубки лесов

Разработанный в России гиперспектрометр, который в четверг будет отправлен на Международную космическую станцию (МКС), позволит российским ученым оценивать количество влаги на сельскохозяйственных территориях, а также отслеживать незаконные вырубки лесов. Об этом сообщила пресс-служба МФТИ.

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"Одно из направлений использования - это оценка содержания влаги на сельскохозяйственных территориях. Если индекс влажности падает ниже определенной нормы, то существует угроза урожаю. На больших площадях при достаточно оперативной мониторинговой группировке можно будет вычислять такие сухие зоны быстро и сразу же приступать к решению проблемы", - пояснил ведущий научный сотрудник Физтех-школы аэрокосмических технологий МФТИ (Долгопрудный) Александр Кузьмичев, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Разработанный Кузьмичевым и его коллегами гиперспектрометр будет 30 мая выведен в космос и доставлен на МКС в рамках миссии "Прогресс МС-27". Данный научный прибор, созданный в рамках реализации эксперимента "Ураган", будет установлен на иллюминаторе служебного модуля "Звезда" для решения большого перечня задач, связанных с экологическими исследованиями, сельским хозяйством, лесничеством и водным хозяйством.

Как отмечают ученые, созданный ими прибор благодаря большому числу каналов и широкому спектральному диапазону способен вести наблюдения за состоянием прибрежных зон, сельскохозяйственных, лесных территорий, а также зон техногенного загрязнения. Инженерами МФТИ предусмотрена возможность обработки получаемых данных непосредственно на борту МКС, причем в прошлом году космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Николай Горбунов прошли обучающий курс по управлению работой гиперспектрометра на орбите.

Первые включения аппаратуры планируется провести в конце июня, а в течение ближайшего года разработчики будут собирать массив спектральных данных о целевых объектах и фоновой обстановке. Эта информация будет использоваться при проектировании группировки автоматических космических аппаратов, оснащенных гиперспектрометрами для мониторинга подстилающей поверхности Земли.