Ученые использовали ИИ для изучения морских беспозвоночных

Исследование, проведенное под руководством Техасского университета A&M (США) с участием ученых из Университета Саутгемптона (Великобритания) и Йельского университета (США), объединило большие наборы данных с методами машинного обучения для выявления ключевых факторов, поддерживающих здоровье морских экосистем.

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Морские осадки крайне разнообразны и покрывают большую часть поверхности Земли. Подобно тому, как черви перемешивают и обогащают почву в нашем саду, беспозвоночные делают то же самое на морском дне, улучшая условия для океанической жизни.

Понимание того, как эти процессы работают в разных регионах мира, дает ученым важные представления о том, что определяет здоровье океанов и как они могут реагировать на изменение климата. Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, расширяет этот кругозор, впервые предоставляя способ прогнозирования и отображения вклада морских существ в разных точках мира.

Ученые использовали существующие наборы данных о деятельности морских существ и глубине перемешивания осадков. Обучив искусственный интеллект на этих данных и связав его с различными условиями окружающей среды, ученые смогли добиться точных прогнозов о том, что происходит в осадках на морском дне в любой точке планеты.

Исследователи надеются, что их исследование поможет разработать стратегии для смягчения деградации местообитаний и защиты морского биоразнообразия.