У кошек с редким окрасом нашли неизвестную науке мутацию

Финские ученые выявили у кошек ранее неизвестную науке генетическую мутацию. Она приводит к необычному окрасу шерсти, который назвали «салмиак», или «соленая лакрица».

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Причина необычного внешнего вида питомцев заключается в том, что шерсть кошек в отдельных местах окрашена только у основания, ближе к коже. По мере приближения к кончикам она становится белее.

Новый вид окраса впервые заметили у трех кошек из дикой популяции в центральной Финляндии в 2007 году. Они обладали черно-белой шерстью «под смокинг», с дополнительной градацией цвета на окрашенных участках.

Ученые из Университета Хельсинки начали специально искать кошек похожего окраса, в том числе через объявления в газету. Затем у четырех выбранных животных взяли образцы ДНК.

Анализ показал, что у кошек не хватает большого участка ДНК, и именно это приводит к необычному цвету шерсти, сообщает Animal Genetics. Оттенок «соленой лакрицы» наиболее заметен у кошек сплошного черного цвета, но он может наблюдаться и у других окрасов, включая полосатый или черепаховый.

Ранее считалось, что кошки салмиакового окраса бесплодны. Но недавние наблюдения за самкой, родившей четырех котят, опровергли эту теорию.

Ранее ученые нашли самые долгоживущие породы кошек. Ими оказались бурманские и бирманские.