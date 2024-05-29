В МЧС России придумали, как избежать пожаров из-за зарядки гаджетов

МЧС России планирует ввести маркировку для зарядных устройств, которые из-за низкого качества могут стать причиной пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МЧС Александра Куренкова.

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На форуме социальной рекламы МЧС глава ведомства подчеркнул, что граждане должны понимать: зарядные устройства могут быть некачественными и воспламеняться, в том числе ночью. Он также отметил, что гарантий качества и безопасности на такие устройства нет.

«Граждане должны знать, что зарядное устройство ночью воспламеняется от плохого качества, что гарантии нет. Мы этим [вопросом] занимаемся с точки зрения маркировки товаров», — сказал Куренков.

МЧС активно занимается вопросом маркировки товаров, чтобы обеспечить их безопасное использование гражданами. В министерстве планируют для этого внести соответствующие изменения.

«В ближайшем будущем порядок в этом наведем», — заключил Куренков.

По данным МЧС, в России ежедневно происходит до 10 случаев возгорания заряжающихся гаджетов. Причиной этого часто становится использование некачественных зарядных устройств.