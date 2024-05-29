Ученые опровергли существование экзопланеты Вулкан

Американские ученые пришли к выводу, что экзопланеты, которая вращается вокруг звезды 40 Эридана А (HD 26965 b), на самом деле не существует. Астрономическая иллюзия вызвана пульсациями и дрожанием самой звезды. Это показало новое исследование, опубликованное в The Astonomical Journal.

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Вулкан — экзопланета, впервые упомянутая в знаменитом блокбастере «Звездный путь». В 2018 году ученые объявили о том, что вымышленный объект может существовать в реальности, и это открытие взволновало общественность. Но всего пять лет спустя появились сомнения. Точные измерения с использованием доплеровского спектрометра NEID, установленного на вершине Китт-Пик в Аризоне, возвращают планету Вулкан в область научной фантастики.

Для обнаружения экзопланет используют в основном два метода: транзитную фотометрию и метод Доплера (измерение лучевой скорости звезды). Подавляющее большинство открытие сделано с помощью транзитной фотометрии, основанной на наблюдениях за прохождением планеты на фоне звезды. Но и метод Доплера позволил открыть немало экзопланет. Он особенно важен для систем с планетами, которые, с точки зрения Земли, не проходят по поверхности своих звезд. Этот метод эффективен для обнаружения крупных планет, но с небольшими небесными телами он работает хуже.

Даже ученые, предположившие существование новой экзопланеты, предупредили, что она может оказаться беспорядочным колебанием звезды, маскирующимся под планету. Они сообщили о наличии «суперземли» (планеты больше Земли, но меньше Нептуна) на 42-дневной орбите вокруг звезды, похожей на Солнце, на расстоянии 16 световых лет от нас. В 2018 году высокоточные измерения лучевой скорости еще не были доступны. Сегодня стало ясно, что осторожность по поводу возможного открытия была оправдана.

Опровергнуть существование Вулкана помог доплеровский спектрометр NEID, недавно дополнивший комплекс телескопов Национальной обсерватории Китт-Пик (США). Он использует эффект Доплера: отслеживая едва заметные сдвиги в звездном свете, можно измерить колебания самой звезды. То, что приняли за сигнал планеты, оказалось мерцанием на поверхности HD 26965 b, совпадающим с ее 42-дневным циклом. Возможно, такой эффект дает конвекция (колебание горячих и холодных слоев под поверхностью звезды) в сочетании с особенностями самой поверхности — пятнами и флоккулами (более яркими образованиями). И то, и другое может изменять сигналы о лучевой скорости звезды. NEID продемонстировал точно настроенные измерения, и они дают надежду на более четкое разграничение реальных планет и колебаний на поверхностях далеких звезд.

Печальная судьба постигла Вулкан и во вселенной «Звездного пути»: в фильме 2009 года планету уничтожила искусственная черная дыра.