Главная функция Windows 11 появится на всех компьютерах

Функцию Recall в Windows 11, предназначенную для записи экрана ПК, можно будет активировать почти на любых компьютерах. Об этом сообщает издание TechSpot.

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Журналисты медиа сослались на энтузиаста под ником Albacore, который рассказал, что нашел способ включить Recall на любом компьютере. Ранее в Microsoft заявили, что функция записи прогресса будет доступна на устройствах, имеющих выделенный нейронный процессор (NPU).

Recall будет постоянно записывать происходящее на экране компьютера и сохранять в архив — пользователь сможет в любой момент посмотреть, над чем он работал в определенное время. Журналисты TechSpot назвали Recall главной функцией обновления Windows 11, миллиардер Илон Маск призвал отключить ее из-за потенциальных проблем с конфиденциальностью.

Albacore заявил, что ему удалось запустить новую функцию на ПК с процессорами ARM 64. При этом он уверен, что Recall также можно настроить на ПК, которые базируются на процессорах x86-64 от Intel и AMD. Однако во время тестовой демонстрации функция показала низкую производительность, что Albacore объяснил постоянной записью экрана в фоновом режиме.

Американская корпорация Microsoft анонсировала появление новых функций искусственного интеллекта (ИИ) в Windows 11 в конце мая. ОС получила обновленный ИИ-сервис Copilot, «Живые субтитры» и другие опции.