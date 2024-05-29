В Cеть утекли тысячи секретных страниц с описанием работы Google-поиска

В Сети оказался 2500-страничный документ с подробным описанием работы алгоритмов фирменного поисковика Google. Изучив утечку, эксперты выразили обеспокоенность относительно прозрачности компании в вопросе работы ее поискового алгоритма, сообщает The Verge.

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Опубликованные 2500 страниц информации предоставляют детальный обзор механизмов анализа и ранжирования веб-страниц. Ознакомившийся с документом SEO-специалист Рэнд Фишкин обнаружил, что данные из браузера Google Chrome используются поисковиком для ранжирования информации в сети. Это противоречит заявлениям компании, которая заявляла об обратном.

Кроме того, Google отслеживает атрибуты авторства контента, что может повлиять на показатель E-E-A-T (аббревиатура — опыт, компетентность, авторитетность и надежность), что тоже отрицали в Google. В утекших файлах также указана подробная техническая информация о том, какие данные Google собирает с сайтов, как обрабатываются запросы, связанные с политическими темами, и многое другое.

Из-за расхождений между заявлениями Google и реальным принципом работы поисковика у экспертов возникли вопросы о прозрачности компании. Фишкин отметил, что отсутствие ясности в работе поисковика способствовало развитию индустрии SEO, основанной на предположениях и теориях.

Как пишет The Verge, Google не стала никак комментировать утечку и подлинность документов.