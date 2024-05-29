Snapdragon X Elite опережает Apple M3 в тестах NPU

В стремлении подчеркнуть сильные стороны NPU Hexagon, компания Qualcomm поделилась результатами тестов нейронного процессора, который используется в чипсетах Snapdragon X Plus и Snapdragon X Elite.

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Согласно опубликованным результатам, Snapdragon X Elite значительно опережает Apple M3 и Core Ultra 7 155H в тестах NPU. Так NPU Snapdragon X Elite X1E-80-100 в тесте UL Procyon AI набрал 1787 баллов. Тогда как показатели конкурирующих процессоров следующие: 898 баллов у M3 и 480 баллов у Ultra 7 155H.

Как заявляет производитель, NPU Hexagon потребляет значительно меньше энергии по сравнению с конкурентами. Так по сравнению с M3 потребление энергии снижено на 22%, по сравнению с Ultra 7 155H меньше на 31%. Qualcomm собственноручно наградила Snapdragon X Elite титулом «самая высокая производительность NPU на ватт». То есть преимущество в энергоэффективности, в сравнении с процессором M3, составляет 2,6 раза, а по сравнению с процессором Ultra 7 – 5,4 раза.

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Qualcomm также отметила возможности обработки необработанных изображений GIMP + Stable Diffusion 1.5 на Snapdragon X Elite, где, по сравнению с Core Ultra 7 155H, NPU показал в 3 раза большую скорость.

Однако лучше дождаться независимых обзоров Snapdragon X, а не полагаться на отчёты производителя. Предположительно, поставки устройств на базе Snapdragon X начнутся 18 июня. Таким образом, первые обзоры должны появиться уже в начале следующего месяца.