Древние египтяне пытались хирургически лечить рак

Команда исследователей проанализировала два черепа древних египтян. В одном из них ученые нашли следы опухоли и признаки того, что ее пытались хирургически удалить. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Medicine.

© Tondini, Isidro, Camarós, 2024

Древние египтяне были исключительно искусны в медицине для своего времени. Сохранилось сравнительно много медицинских трактатов. Известно, что египтяне умели изготавливать протезы и зубные пломбы, также у них была развитая хирургия. Возможно, древние врачи также пытались бороться и с раком.

«Мы хотели узнать о роли рака в прошлом, о том, насколько распространено это заболевание в древности и как древние общества взаимодействовали с этой патологией», — рассказала Татьяна Тондини из Тюбингенского университета.

Ученые взяли два древнеегипетских черепа, чтобы их проанализировать. Череп и нижняя челюсть 236, датируемые между 2687 и 2345 годами до нашей эры, принадлежали мужчине в возрасте от 30 до 35 лет. Череп E270, датируемый между 663 и 343 годами до нашей эры, принадлежал женщине старше 50 лет.

На черепе 236 исследователи обнаружили следы опухоли и около 30 метастазов. Вокруг них ученые нашли порезы, сделанные металлическим инструментом. Судя по всему, древнеегипетские врачи проводили какое-то хирургическое вмешательство, чтобы вылечить рак.

На черепе E270 ученые также нашли следы поражения, напоминающего раковую опухоль, и двух заживших травм. Травмы по характеру напоминают боевые ранения, которые получали в бою мужчины. Однако череп принадлежал женщине. Объяснить эту странность ученые пока не могут.

Исследователи подчеркивают, что изучение останков скелетов сопряжено с определенными проблемами, которые мешают сделать четкие выводы. В частности, трудности доставляет то, что останки часто неполные.