Xiaomi готовит анонс нового смартфона Poco

Xiaomi готовится к анонсу нового смартфона Poco M6 Plus 5G, который станет переименованной версией модели Redmi Note 13R, представленной ранее в Китае.

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Согласно информации от Gizmochina, устройство было обнаружено в коде HyperOS под модельным номером «N19» и кодовым названием «breeze».

Poco M6 Plus 5G оснащен 6.79-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и яркостью 550 нит, что обеспечивает высокое разрешение и плавный опыт использования. Также пользователей порадуют защитой для глаз благодаря сертификации TÜV Rheinland.

Новинка будет работать на процессоре Snapdragon 4 Gen 2, что обеспечивает высокую производительность для повседневного использования и игр.

С поддержкой до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, POCO M6 Plus 5G предлагает пользователям достаточно пространства и высокую производительность для многозадачности.