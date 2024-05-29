Пользователи Starlink в ряде стран сообщают о перебоях в работе

Пользователи глобальной спутниковой системы связи Starlink в ряде стран сообщают о сбоях в работе компании. Об этом в среду, 29 мая, следует из данных сайта Downdetector.

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По данным платформы, которая отслеживает сбои подключения, перебои начались примерно в 04:07 по московскому времени.

Самое большое недовольство в работе зафиксировали в Соединенных штатах, там на проблемы пожаловались порядка 39580 тысяч пользователей. Помимо этого, масштабные проблемы сети были замечены в Канаде, Австралии, Великобритании и еще ряде стран мира. На главной странице сайта также подтвердили сбои подключения.

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В основном причинами обращений называют сбои сайта и работу интернета, следует из данных на сайте.

17 мая Вооруженные силы Украины столкнулись с проблемами сбоя терминалов связи Starlink. Они вышли из строя, что случилось впервые с начала специальной военной операции в 2022 году. По словам украинских солдат, они использовали разведывательные беспилотники, чтобы наблюдать за подготовкой наступления российских войск. Утром 10 мая трансляции вдруг прервались.