В NASA заявили, что «родная» планета Спока является иллюзией

Планета 40 Eri b, «обнаруженная» у звезды 40 Эридана А, на которой якобы родился мистер Спок из сериала Star Trek («Звездный путь»), с высокой долей вероятности является иллюзией, рассказал в статье для портала NASA научный обозреватель Пэт Бреннан.

© NASA

Эксперт пояснил, что планета 40 Eri b была обнаружена в 2018 году с помощью метода радиальных скоростей. Вместе с тем, уточнил он, ученые сразу же предупредили, что возможна ошибка.

Поклонники сериала, несмотря на то, что исследователи не были уверены в реальности находки, сразу же развернули бурную дискуссию в сети, потребовали назвать небесное тело «Вулканом».

Автор статьи отметил, что в этом году точные измерения с использованием современной аппаратуры, установленной на вершине Китт-Пик в Аризоне, окончательно вернули «Вулкан» в область научной фантастики.

Ученые выяснили, что планета на самом деле является своего рода астрономической иллюзией, вызванной пульсациями и колебаниями самой звезды.

По словам обозревателя, новое открытие расстроит поклонников сериала, но для науки в целом оно очень полезно, так как позволит астрономам с большей уверенностью отличать реальные планеты от иллюзорных.