Британские ученые разработали дисплей, который можно «ощущать»

Ученые из Великобритании разработали принципиально новый сенсорный экран для электронных устройств — DeformIO. Он может становиться мягче или жестче в зависимости от силы нажатия, позволяя пользователям «чувствовать» то, что изображено на дисплее.

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DeformIO пока является лишь прототипом и дойдет до массового производства примерно через 10 лет. Однако ученые верят, что эта технология кардинально изменит наше взаимодействие с гаджетами — от покупок в интернете до видеоигр.

Например, при выборе мебели онлайн можно будет «погладить» рукой экран телефона, чтобы ощутить мягкость дивана. А в играх можно будет чувствовать сопротивление персонажа, которого бьют.

DeformIO сделан из силикона и использует пневматику и датчики давления, чтобы преобразовывать силу нажатия в электрические сигналы. Это позволяет не только различать силу нажатия, но и создавать ощущение глубины.

Разработчики видят DeformIO в различных областях. Например, студенты-медики смогут «прощупывать» экран, чтобы учиться находить опухоли, невидимые глазу. А водители смогут «чувствовать» кнопки навигации, не отвлекаясь от дороги.

Пока ученые продолжают исследовать возможности DeformIO, но уже сейчас понятно, что нас ждет будущее, где экраны телефонов можно будет не только видеть, но и «трогать».