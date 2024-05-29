Открыт новый тип выбросов, связанный с вечной мерзлотой

Климатологи обнаружили, что почвенные микробы способны разлагать предположительно "несъедобные" полифенолы, присутствующие в оттаявшей вечной мерзлоте, что ведет к попаданию в атмосферу неожиданно больших количеств парниковых газов.

Это делает дестабилизацию вечной мерзлоты еще более опасным процессом для климата Земли, сообщила пресс-служба Университета штата Колорадо (CSU).

"В прошлом мы предполагали, что бактерии не только не способны "переваривать" полифенолы, но и думали, что присутствие этих веществ в вечной мерзлоте будет тормозить активность микробов и влиять на них подобно токсинам. В реальности этого не происходит, в результате чего вечная мерзлота будет в ближайшие годы выбрасывать значительно больше парниковых газов, чем мы ожидали", - заявила доцент CSU Келли Райтон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые совершили это открытие при наблюдениях за жизнедеятельностью микробов, обитающих в образцах торфа и других приполярных почв, собранных в северных регионах Швеции, у берегов озера Турнетреск, где вечная мерзлота относительно недавно частично исчезла. Ученые проследили за тем, насколько активно бактерии разлагали органику, а также изучили то, какие гены были наиболее активны в клетках этих микроорганизмов.

Как отмечают исследователи, изначально они ожидали, что микробы будут активно разлагать остатки древней растительности только в тех образцах почвы, в которых присутствовали небольшие количества полифенолов, природных антиоксидантов растительного происхождения. В реальности, бактерии активно поглощали органику из образцов оттаявшей вечной мерзлоты и с низкой, и с высокой концентрацией полифенолов.

Это было связано с тем, что в почве с севера Швеции присутствовало сразу четыре рода бактерий, которые вырабатывали несколько десятков ферментов, способных расщеплять молекулы полифенолов и использовать их в качестве источника энергии. В результате этого увеличение доли полифенолов в оттаявшей вечной мерзлоте с берегов озера Турнетреск вело не к снижению объемов выбрасываемого метана и углекислого газа, как предполагали в прошлом климатологи, а к значительному росту этих показателей.

Это открытие, как отмечают ученые, указывает на наличие большого числа пока неучтенных источников выбросов парниковых газов в тех участках оттаявшей вечной мерзлоты, которые в прошлом считались стабильными в силу присутствия в них больших количеств полифенолов. Это говорит в пользу того, что дальнейшая дестабилизация замороженного грунта в приполярных регионах Земли еще сильнее ускорит глобальное потепление, чем предполагали климатологи в недавнем прошлом.

Нестабильная вечная мерзлота

Проблема быстрого таяния вечной мерзлоты в Заполярье под действием глобального потепления уже сейчас стала большой проблемой для многих российских и зарубежных городов, расположенных в Арктике. Ее исчезновение ведет к увеличению выбросов парниковых газов, к дестабилизации фундаментов зданий и к массе инфраструктурных проблем, которые в ближайшие десятилетия, по оценкам российских и зарубежных климатологов, могут лишить экономику России более 422 млрд рублей.