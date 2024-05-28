В правительстве высказались о блокировке YouTube в России

Решений по поводу блокировки американского видеохостинга YouTube на территории РФ не принималось, следует из ответа правительства РФ на направленные к отчету кабмина вопросы депутатов Госдумы.

Согласно документу, депутаты уточнили, не считают ли в правительстве необходимым отключение YouTube в России, и стоит ли такой вопрос на повестке.

Как напомнили в правительстве, на основании решения Роскомнадзора в отношении компании Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, применяются меры понуждения к исполнению требований законодательства РФ. Это информирование пользователей сервиса о том, что его владельцы нарушают российское законодательство, а также запрет на распространение рекламы иностранного лица и его информационного ресурса в качестве объекта рекламирования.

"В настоящее время решения об ограничении доступа к видеохостингу YouTube не принимались", - говорится в сообщении.

Ранее о том, что видеохостинг YouTube по-прежнему не удалил более 60 тыс. противоправных материалов после требований Роскомнадзора, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.