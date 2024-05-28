Пекин идет на взлет: как в Китае развивают низковысотную экономику

Китай с нынешнего года приступил к активному развитию низковысотной экономики, которая предполагает освоение воздушного пространства в пределах до 300 метров от земли под транспортные, туристические и другие нужды.

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Власти уже обозначили план развития этого сектора. В октябре 2023 года правительство поставило задачу ввести в экспериментальную эксплуатацию к 2025 году аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой. Чуть ранее главное управление гражданской авиации КНР (ГУГАК) спрогнозировало, что беспилотные летающие аппараты будут широко использоваться для доставки грузов в городах к 2035 году. В марте 2024 года задача достижения "передовых позиций" в низковысотной экономике была закреплена в докладе о работе правительства КНР.

Наблюдатели отмечают: Китай вполне способен стать глобальным лидером в сфере низковысотных беспилотных транспортных средств точно так же, как он уже вышел на передовые мировые позиции в производстве электромобилей.

Действительно, только в апреле в этом отношении появилось немало многообещающих новостей. Так, 7 апреля власти Китая выдали первую в мире лицензию на серийное производство беспилотных аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой. Обладателем разрешительных документов стала компания EHang, которая запустит в серийное производство пассажирские дроны EH216-S. Эти аппараты на электрическом ходу могут развивать скорость до 130 км/ч и летать на расстояния до 30 км. Сертификат летной годности они получили еще осенью прошлого года.

В апреле Китай объявил также о запуске в серийное производство дирижаблей, предназначенных для воздушного туризма. Малые дирижабли AS700 национальной разработки начнут поступать заказчикам к концу года. Благодаря им туристы смогут увидеть достопримечательности по всему Китаю с высоты птичьего полета. AS700 рассчитан на 10 человек: одного пилота и девять пассажиров. Он может развивать скорость до 100 км/ч. Аппарат рассчитан на максимальную дальность полета 700 км, он способен держаться в воздухе до 10 часов. Испытания дирижабля показали, что он хорошо управляем и безопасен в эксплуатации. Заказы на него поступают в основном от операторов крупных туристических центров КНР.

Власти Китая выдали первую в мире лицензию на серийное производство беспилотных аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой.

По мнению экспертов, массовое введение в эксплуатацию подобных аппаратов - как пилотируемых, так и беспилотных - придаст мощный толчок развитию низковысотной экономики в КНР. Ее объемы в 2023 году достигли 500 млрд юаней, а к 2030-му превысят 2 трлн, прогнозируют в ГУГАК.

Напомним, что Китай уже внедрил БПЛА в сферу экспресс-доставок. Это стало возможным благодаря созданию автоматической системы управления низковысотной логистической сети. Автоматическая система управления дронами продемонстрировала способность обеспечивать безаварийный трафик в условиях высотной застройки бизнес-центров и жилых кварталов.

Китай начал выдавать лицензии на экспресс-доставку дронами с марта 2018 года. Первую из подобных эксплуатационных лицензий получила служба быстрой доставки SF, которой дали право на использование грузовых БПЛА окрест города Ганьчжоу провинции Цзянси. Беспилотники быстрой доставки доказали свою эффективность. Так, сохранность доставляемого дроном груза проверялась на яйцах. Результативность - 10 из 10: в упаковке куриных яиц после транспортировки на расстояние 10 км ни одно яйцо не было повреждено.

Под развитие низковысотной экономики власти в начале года выделили два интервала вертикального эшелонирования: один ниже 300, другой - ниже 120 метров. Однако отраслевые специалисты признают: остается проблема управления трафиком на этих высотах. Так, управление полетами вертолетов и беспилотников осуществляется разными системами ГУГАК. Стране срочно нужна интегрированная профильная система, чтобы в воздухе не возникло неразберихи и угроз безопасности полетов, подчеркнул в интервью изданию "Цайсинь" вице-президент компании - производителя пассажирских беспилотников EHang Хэ Тяньсин.

Пока что проблема решена установкой на вертолетах планшетов, подключенных к системе мониторинга дронов. Не исключено, что к созданию интегрированной системы управления полетами на малых высотах подключат частный бизнес. Последний уже предоставил соответствующие разработки. Так, компания Huawei еще в январе анонсировала систему отслеживания низковысотного трафика через усовершенствованную связь пятого поколения 5.5G. Ее тестирование проходит в городе Нанкин.