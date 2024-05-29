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В Сеть слили фото ремешка для Apple Watch, который вендор так и не выпустил

Пользователь соцсети Х под ником StellaFudge сообщил, что Apple готовилась выпустить ремешок для смарт-часов Apple Watch с металлической регулируемой пряжкой.

Показан ремешок для Apple Watch, который не вышел в продажу
© Соцсети

Пряжка на этих ремешках работала бы по принципу click-open, позволяющий с лёгкостью открывать и застёгивать ремешок. Изделие должны были делать из силикона в красном и белом цветах, а также из кожи — в красном, коричневом и фиолетовом.

Однако эта модель ремешков так и не увидела свет. Инсайдер предположил, что причинами отказа Apple от этих изделий могли стать сложность с производством регулируемых пряжек ввиду их лёгкой ломкости и аллергическая реакция на материалы.

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