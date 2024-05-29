Производитель смартфонов Nokia представил очки в форме экранов телефона

Компания HMD, которая известна благодаря производству смартфонов Nokia, представила необычную версию солнцезащитных очков — линзы выполнены в виде двух экранов мобильного телефона, соединённых между собой.

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Очки имеют вертикальную форму и призваны подчёркивать смартфон HMD Pulse Pro, к релизу которого и приурочен релиз. В коллекцию также вошли модный ремень и рюкзак для смартфона — все атрибуты выполнены в зелёном цвете.

Над коллекцией работала британский дизайнер Шинейд Гори, которая отмечает, что все предметы произведены из переработанного пластика.