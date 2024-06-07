Почему на закате и рассвете иногда видны зеленые вспышки света?

По мере того, как солнце заходит за горизонт, некоторые счастливчики могут заметить редкую, скоротечную вспышку зеленого света. Но почему она появляется? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Как и многие другие яркие явления в небе, зеленые вспышки — результат разделения солнечного света на разные цвета. Обычно он имеет белый цвет, т.к. состоит из всех спектров видимого света, но при прохождении через плотную среду, вроде стекла или воды, волны разных цветов иногда изгибаются и отделяются. Другим словом, происходит преломление света.

Атмосфера Земли состоит из газов разной плотности, поэтому она тоже способна преломлять свет. Именно поэтому мы иногда видим радужные гало вокруг солнца и миражи вдали. Преломление особенно заметно, когда солнце приближается к линии горизонта, потому что свет проходит через самую плотную часть атмосферы под острым углом. Так и возникает таинственная зеленая вспышка.

Стоит отметить, что зеленая вспышка не всегда заметна — нужны определенные обстоятельства. Прежде всего, близость солнца к линии горизонта: например, на побережье или высоко в горах. Свою роль также играет состав атмосферы. Некоторые частицы могут рассеять синий и фиолетовый цвета, благодаря чему зеленый будет более видимым. Ну и, конечно же, нужна прямая линия видимости, а также безоблачная погода.

Если вы вдруг хотите запечатлеть зеленую вспышку на фото, то ученые рекомендуют пользоваться объективом с переменным фокусным расстоянием. Вспышки обычно происходят менее чем за секунду, хотя иногда бывает, что они сияют на протяжении пары минут.