Новая солнечная вспышка X-класса отключила радиосвязь в США и Европе

Солнечная вспышка самой высокой категории X вызывала перебои в работе низкочастотной радиосвязи над западной Европой и восточным побережьем Северной Америки 29 мая. Об этом сообщается на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.

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По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, выброс произошел в 14:35 по Гринвичу (17:35 по московскому времени). Радиолюбители могли заметить временную потерю сигнала на всех частотах ниже 30 МГц.

По словам специалистов, вспышку породило уже известное солнечное пятно AR3664, которое вызвало на Земле сильнейшую с 2003 года геомагнитную бурю 10 мая. Это образование получило новое имя AR3697 и несколько уменьшилось в размерах, однако осталось крайне активным.

Ученые отметили, что с 4 по 6 июня AR3697 окажется на одной линии с Землей. Любое сильное извержение в этот период почти наверняка вызовет корональный выброс плазмы, который заденет нашу планету и приведет к новому магнитному шторму, сопровождаемому полярными сияниями.