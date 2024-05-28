Названы лучшие смартфоны прошлых лет, которые можно купить в 2024 году

Автор портала AndroidInsider составил подборку из пяти лучших смартфонов, которые выходили до 2024 года, но все еще остаются актуальными.

© Tecno

Открывает список Poco M5s, который можно найти в пределах 10 тыс. руб. За эти деньги он предлагает чип MediaTek Helio G95, 6,43-дюймовый AMOLED-экран с яркостью до 1100 нит, а также хорошую для своей цены камеру на 64 Мп с поддержкой видеосъемки в 4K. Единственным недостатком этой модели называют частоту обновления экрана на 60 Гц.

За ним следует Redmi Note 11 Pro+. Смартфон оснащен 6,67-дюмовым Super AMOLED-экраном с частотой 120 Гц и яркостью до 1200 нит, чипом Dimensity 920, стереодинамиками JBL, а также тройной камерой на 108, 8 и 2 Мп. Ключевой особенностью Note 12 Pro+ стала поддержка проводной зарядки мощностью 120 Вт. В России поначалу эту модель продавали дороже 40 тыс. руб., а спустя два года — от 14,4 тыс. руб.

Одним из лучших смартфонов в пределах 25 тыс. руб. автор AndroidInsider называет OnePlus Nord CE 3, который работает на базе достаточно мощного процессора Snapdragon 782G, а также имеет 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Устройство может похвастаться наличием основной камеры Sony IMX890 на 50 Мп и быстрой зарядкой на 80 Вт. Пользователей предупреждают, что эта модель не поддерживает 4G в диапазоне Band 20, из-за чего у некоторых операторов могут возникнуть проблемы с приемом связи.

Закрывают подборку Nothing Phone (1) с прозрачной крышкой и подсветкой за 27,9 тыс. руб. и флагманский Tecno Phantom X2 с мощным чипом MediaTek Dimensity 9000 стоимостью от 26,3 тыс. руб.