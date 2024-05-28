Найден тайник легендарного мошенника с монетами 300-летней давности

Кладоискатели обнаружили сокровища, спрятанные легендарным польским мошенником Антонием Ячевским, сообщает Livescience. По легенде, Ячевский скрывался в горах недалеко от города Кельце в конце XVII — начале XVIII веков. Он жил как отшельник и утверждал, что Богородица явилась ему в пустыне, даруя целебную силу.

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Как отмечается, люди, страдавшие от болезней и войн, верили его словам. Паломники приходили к Ячевскому и платили ему серебром и золотом за лечение. Но власти схватили его и назвали лжепророком. Попытавшись сбежать, он был снова пойман в 1712 году и заключен под стражу.

Поисковая группа из Свентокшиска долгое время искала сокровища, которые, предположительно, принадлежали Ячевскому. Они нашли богатства еще в 2022 году, но официально объявили об этом только недавно. Глава группы Себастьян Грабовец подтверждает, что легенда об отшельнике в районе Кельце имеет реальное подтверждение.

Сокровища в основном состоят из серебряных монет конца XVII — начала XVIII века. Среди них есть золотой гамбургский дукат с изображением Богоматери с младенцем, в который просверлено отверстие — предположительно, для ношения на шее как медальона.

Ранее в Восточной Германии ученые обнаружили загадочную могилу человека, при похоронах которого современники опасались, что покойник может превратиться в зомби. Находку сделали во время археологических раскопок недалеко от деревни Оппин.