В Индии снова отменили пуск ракеты, напечатанной на 3D-принтере

Agnikul принял решение отменить пуск своей ракеты Agnibaan с двигателем, который работает на смеси газа и жидкого топлива. Об этом сообщает Reuters.

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Напомним, что Agnikul является индийским космическим стартапом. До этого он отменял пуск три раза подряд. Запустить ракету должны были в 0:15 по Гринвичу (3:15 мск) 28 мая. Чуть менее чем за шесть минут до старта его отложили из-за «технического сбоя в обратном отсчете».

Пуск должен был состояться 3:55 по Гринвичу (6:55 мск). Однако за пять секунд до старта запуск приостановили «временно, для проверки работоспособности воспламенителя», а затем окончательно отменили.

Ранее компания SpaceX сообщила, что четвертое летное испытание ракеты Starship, вероятно, состоится пятого июня. Перед этим, однако, компании еще потребуется получить разрешение от Федерального управления гражданской авиацией США.