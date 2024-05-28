Ученые предупредили о риске сильнейших ураганов в 2024 году

Синоптики из Центра прогнозирования климата Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США предупредили о приближении сезона ураганов, который обещает быть очень напряженным в 2024 году. Об этом сообщается на официальном сайте NOAA.

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По словам специалистов, штормовой период продлится с 1 июня по 30 ноября. В этом году существует 85% вероятность возникновения от 17 до 25 бурь с присвоенными им именами. Прогноз также указывает, что от восьми до 13 из этих явлений перерастут в ураганы со скоростью ветра не менее 119 километров в час (33 метра в секунду), а от четырех до семи достигнут скорости ветра не менее 179 километров в час (49,7 метра в секунду), что соответствует третьей категории по шкале Саффира-Симпсона.

В обычном сезоне ураганов происходит до 14 штормов, три из которых оказываются особо сильными, уточнили ученые.

Как объяснили синоптики, высокая вероятность очень мощных ураганов в 2024 году обусловлена такими факторами, как чрезвычайно теплая (около 27 °C) вода в Атлантическом океане, большое количество влаги в атмосфере и небольшой вертикальный сдвиг ветра, вызванный климатическим феноменом Ла-Нинья.

Исследователи отметили, что имеющихся условий уже достаточно для создания «идеального шторма». Последний раз похожая ситуация сложилась в 2005 году, когда в Атлантике случилось 15 бурь, включая опустошительный ураган «Катрина», превративший юго-восток США в зону бедствия и ставший самым разрушительным в истории страны.

Кроме того, есть опасения, что сезон муссонов в Западной Африке будет сильнее обычного, что еще больше усилит ураганы в Атлантике. В 2017 году из-за подобных процессов ураган «Мария» меньше чем за сутки перешел из первой категории в самую сильную пятую и вызвал масштабные разрушения на северо-востоке Карибского бассейна.