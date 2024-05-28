В правительстве заявили об отсутствии планов по блокировке YouTube в РФ

Правительство РФ не принимало решений о блокировке YouTube на территории России.

Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

«В настоящее время решения об ограничении доступа к видеохостингу YouTube не принимались», — говорится в сообщении, которое было в ответ на направленные к отчету кабмина вопросы депутатов Госдумы.

В ответ на запросы депутатов Госдумы правительство РФ заявило, что вопрос об отключении сервиса на территории России не стоит на повестке дня. В правительстве напомнили, что в соответствии с решением Роскомнадзора в отношении владеющей YouTube компании Google уже действуют определенные меры.

Эти ограничения включают в себя информирование пользователей о нарушении российского законодательства со стороны владельцев сервиса и запрет на распространение рекламы иностранных лиц и их информационных ресурсов.

Кроме того, в правительстве России отметили, что разблокировка соцсети X (ранее Twitter) является преждевременной, так как в ней остались противозаконные материалы. Купленная Илоном Маском соцсеть была заблокирована в РФ в 2022 году.