MSI выпустила OLED-монитор с защитой от выгорания

MSI анонсировала игровой монитор MAG 271QPX QD-OLED E2. Это один из первых мониторов, оснащенных панелью QD-OLED третьего поколения.

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Особенности

MSI MAG 271QPX E2 оснащён 26,5-дюймовой 10-битной QD-OLED-панелью Samsung Display с антибликовым покрытием, разрешением QHD (2560×1440 пикселей), переменной частотой обновления – 48-240 Гц и временем отклика GtG – 0,03 мс. Стандартная яркость составляет 250 нит, а пиковая яркость может достигать 1000 нит. Коэффициент контрастности равен 1 500 000:1. Монитор поддерживает 99% охват цветовой гаммы DCI-P3. MSI MAG 271QPX E2 также имеет сертификаты VESA DisplayHDR True Black 400 и VESA ClearMR 13000.

Устройство оснащено полностью эргономичной подставкой с регулировкой высоты (110 мм), поворота (в двух направлениях), поворота (+/- 30°) и наклона (от +20 до -5°). Монитор можно установить на кронштейн или подставку VESA 100×100.

Также устройство имеет два порта HDMI 2.1, один порт DisplayPort 1.4, порт USB 3.2 Type-C (с зарядкой PD 15 Вт) и разъём для наушников 3,5 мм. Он также оснащен встроенным KVM-переключателем. Поддерживается технологии для улучшения изображения ALLM и VRRI. Другие функции включают режимы «Картинка за картинкой» и «Картинка в картинке».

MSI обещает трехлетнюю гарантию от выгорания OLED, а также свою технологию OLED Care 2.0 и специальное решение для охлаждения без вентилятора. Размеры: 609×242×416 мм, вес – 8 кг.

Сроки выхода и цена

Дата начала продаж и стоимость MSI MAG 271QPX E2 пока не объявлены.