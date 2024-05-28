Нейросеть Сбера научилась создавать 6-секундные видеоролики на разные темы
Сбер представил бесплатную бета-версию нейросети Kandinsky Video 1.1, умеющую создавать видеоролики по текстовому запросы или изображению, сообщает пресс-служба Сбера.
Модель умеет генерировать 6-секундный видеоряд с частотой 8 и 32 кадра в секунду.
«Теперь каждый пользователь Kandinsky Video может воплотить свои идеи и выразить их в видеоформате», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.
Он добавил, что с момента запуска первой версии нейросети в 2023 году команда смогла значительно улучшить качество и скорость генерации видеороликов.
Белевцев отметил, что благодаря новой версии нейросети пользователи получили больше возможностей для креатива и реализации задумок.
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