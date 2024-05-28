Астрономы раскрыли космическую историю метеорита Ишгль

Международный коллектив ученых выяснил космическую историю метеорита Ишгль. Астрономы проанализировали наблюдения немецкой части европейской болидной сети за все время ее существования (57 лет). В результате анализа записей болидов и данных о погодных условиях ученые установили точное время падения метеорита, вычислили траекторию болида, вес метеорного тела при входе в атмосферу, степень рассеяния и вес фрагментов после падения, орбиту космического тела до столкновения с Землей.

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Исследование опубликовано в журнале Meteoritics & Planetary Science, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.

«Обнаружение и открытие метеорита Ишгль крайне интересно. В июне 1976 года на горной дороге на высоте 2 тысяч метров над уровнем моря примерно в двух километрах к северо-западу от тирольского города Ишгль в Австрии лесничий Йозеф Пфефферле во время расчистки остатков снежной лавины нашел полностью покрытый свежей корой плавления камень весом примерно 1 кг. Камень, вероятно, сместился с более высокой области горы вместе со снежной лавиной. Г-н Пфефферле не придал ему особое значение и положил дома в коробку, где хранил более 30 лет. В 2007 году австрийские СМИ сообщили о громком деле, касающемся метеорита — третьего обнаруженного фрагмента Нойшванштайн, найденного недалеко от Ройтте в Тироле (Австрия). Эти сообщения напомнили г-ну Пфефферле о его находке в 1976 году. В 2008 году он отвез образец в Инсбрукский университет, где установили, что находка — метеорит», — рассказала Мария Грицевич, старший научный сотрудник Уральского федерального университета.

Образец классифицировали как хондрит отличной сохранности LL6 со степенью выветривания W0. Это означает, что между падением метеорита и его обнаружением прошло относительно немного времени, а условия, в которых находился метеорит до обнаружения, были относительно хорошие (не было резких перепадов температуры, сильных ветров и так далее).

«Цель нашей работы заключалась в том, чтобы установить возможную связь между найденным метеоритом и зарегистрированным метеорным явлением. На сегодня науке известно лишь порядка 50 случаев, когда удалось обнаружить метеорит с привязанной к нему атмосферной траекторией и орбитой. А возможность ассоциации метеорита со степенью выветривания W0 — с минимальными признаками воздействия земных условий — с такой информацией (траекторией и орбитой) является ключевой для понимания процессов, определивших историю формирования и эволюции Солнечной системы», — пояснила Мария Грицевич.

Астрономы изучили снимки Европейской сети с камер, установленных в Германии, которая охватывала территорию площадью 400 тысяч квадратных метров. Данные проанализировали с 1966 по 2022 годы (когда сеть завершила работу). Снимки, датированные после обнаружения метеорита в горах, нужны были, чтобы оценить статистику падения метеоритов. Как поясняют ученые, за время операции болидной сети было зарегистрировано более 2 тысяч болидов. Однако подавляющее большинство полностью разрушилось в атмосфере. И лишь 12 случаев можно было классифицировать как явления падения метеоритов массой более 0,5 кг.

«В ночь с 23 на 24 ноября 1970 года яркий болид EN241170 сфотографировали сразу 10 станций Европейской сети. Время падения метеорита — 01:47 UTC — сообщалось с разницей в минуту также очевидцами падения. В архиве DLR в Аугсбурге все еще есть 10 оригинальных негативов, запечатлевших это явление. Такое количество регистраций — редкая удача, особенно принимая во внимание год падения метеорита — 1970-й. Поэтому траектория болида была видна на протяжении всей продолжительности в 7,4 секунды», — рассказал астроном финской болидной сети Яакко Висури.

Кроме того, исследователи проанализировали архивные данные Немецкой метеорологической службы. Погодные условия помогли рассчитать темную фазy полета метеорита и территорию, на которую разлетелись фрагменты, количество которых могло достигать нескольких десятков. Также, по подсчетам ученых, начальная масса тела при входе в атмосферу составляла 95–165 кг. По подсчетам, на землю упало от 24 до 37 кг (масса всех фрагментов). Анализ космогенных радионуклидов позволил определить возраст метеорита — около 7–9 млн лет.