«Прогресс МС-25» отстыковался от МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-25" отстыковался от малого исследовательского модуля "Поиск" российского сегмента Международной космической станции (МКС), чтобы освободить место для следующего грузового корабля, следует из трансляции Роскосмоса.

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Включение двигателей на торможение ожидается в 14:48 мск. Затем корабль сойдет с орбиты и войдет в плотные слои атмосферы. Большая часть "Прогресса МС-25" сгорит в атмосфере, несгораемые элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана около 15:29 мск.

Грузовой корабль находился в составе МКС с 3 декабря 2023 года. Тогда он доставил на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе специальный комплекс "Инкубатор-3" и 48 яиц японского перепела, с помощью которых был проведен эксперимент "Перепел", а также оборудование для эксперимента "Кварц-М", которое космонавты установили снаружи станции в ходе внекорабельной деятельности.

На место "Прогресса МС-25" пристыкуется корабль "Прогресс МС-27". Его запуск с космодрома Байконур запланирован на 30 мая, а стыковка с МКС - на 1 июня.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.