Предложена альтернатива литиевым батареям

Китайские ученые предложили использовать в качестве альтернативы обычным литий-ионным аккумуляторам батареи на водной основе. Исследование было опубликовано в журнале Nature Energy.

По словам специалистов, традиционные литий-ионные аккумуляторы имеют высокую плотность энергии, с чем и связана их популярность. Инженерам удалось разработать батарею на водной основе, которая не только эффективнее при хранении энергии, но и безопаснее литиевых элементов.

Ранние прототипы аккумуляторов на водной основе имели небольшую энергоемкость. Ученые улучшили этот показатель, добавив в раствор электролита бромид. Это нововведение позволило батареи удерживать в два раза больше энергии, чем обычный аккумулятор на водной основе.

Во время тестирования исследователи выяснили, что батарея может сохранять основные показатели спустя 1000 циклов использования. Также такие аккумуляторы оказались безопаснее литий-ионных аналогов.

«Наше исследование дает новые идеи для проектирования водных батарей с высокой плотностью энергии и может расширить применение подобных аккумуляторов во многих областях», — заключил автор научной работы Ли Сяньфэн.

В середине мая стало известно, что ученые из Университета Барселоны (Испания) спроектировали батарею для сбора солнечной энергии на основе вулканического пепла. Авторы исследования рассказали, что зола обладает превосходной теплопроводностью и теплоемкостью, а также остается физически и химически стабильной.