Представлены Honor 200 и 200 Pro с батареями на 5200 мАч

Компания Honor анонсировала два новых смартфона Honor 200 и Honor 200 Pro. Новинки обладают одинаковым дизайном с овальным чёрным блоком, тройной основной камерой и аккумулятором на 5200 мАч.

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Honor 200 Pro

Honor 200 Pro оснащён 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2700×1224 пикселей (437 ppi), частотой обновления 120 Гц, ШИМ 3840 Гц и максимальной яркостью 4000 нит.

Поддерживается 100% цветовой охват DCI-P3. Экран получил сертификацию German Rhine TÜV по отсутствию мерцания, а также первый немецкий глобальный сертификат защиты глаз Rhine TÜV 3.0. Поддерживается управление мокрыми руками. Дактилоскопический сканер интегрирован под дисплей.

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 8s Gen 3 в тандеме с GPU Adreno 735, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти. Honor 200 Pro оснащён усовершенствованным радиочастотным чипом C1+ собственной разработки HONOR и использует бионический VC-отвод тепла из нержавеющей стали площадью 5564 мм².

Основная камера тройная:

50 Мп главный датчик (H9000, 1/1,3", f/1.9, 2,4 мкм в бининге 4-в-1, SMA-автофокус, OIS, 7 линз);

12 Мп широкоугольный объектив (f/2.2, автофокус, угол захвата 112°);

50 Мп телефото-объектив (Sony MX856, f/2.4, оптический зум 2,5х, цифровой зум 50х, OIS).

Спереди установлена камера для селфи на 50 Мп + 3D-камера (f/2.1). Поддерживается AI, HDR, и запись видео 4К. За автономность отвечает аккумулятор Qinghai Lake ёмкостью 5200 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки SuperCharge мощностью 100 Вт, обеспечивающей 100% зарядку за 35 минут. Также поддерживается беспроводная зарядка мощностью 66 Вт (зарядка от 0 до 64% за 33 минуты).

Стоит отметить наличие стерео-динамиков с настройкой Honor Histen 7.1, ИК-порт, Wi-Fi 6 и прошивку MagicOS 8 на базе Android 14. Есть защита по стандарту IP55. Размеры: 163,3×75,2×8,2 мм, вес – 199 грамм.

Honor 200

Honor 200 обладает 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2664×1200 пикселей (435 ppi), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4000 нит. Поддерживается 100% цветовой охват DCI-P3 и высокочастотное ШИМ-регулирование 3840 Гц. Так же как и Pro-версия экран имеет аналогичные сертификации и поддержку управления мокрыми руками.

Смартфон работает на базе 4-нм процессора Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой до 2,63 ГГц и графическим процессором Adreno 720. Максимальный объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, максимальный объём встроенной памяти – 512 ГБ.

Основная камера тройная:

50 Мп главный датчик (Sony IMX906 1/1,56", f/1.95, 2 мкм в бининге, OIS);

12 Мп широкоугольный объектив (f/2.2, автофокус, макро 2,5 см);

50 Мп телефото-объектив (f/2.4, цифровой зум 50х, OIS).

В отверстии по центру имеется селфи-камера на 50 Мп (f/2.1, AI, HDR, запись видео в формате 4К). За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5200 мАч. Однако поддерживается только проводная зарядка мощностью 100 Вт. Влагозащита не заявлена. Все остальные спецификации идентичны Pro-версии. Размеры: 161,5×74,6×7,7 мм, вес – 187 грамм.

Сроки выхода, цвета и цена

Обе новинки уже доступны для предзаказа и поступят в продажу в Китае с 31 мая. На выбор предоставляется четыре цвета: чёрном, белом, розовом и зелёном.

Стоимость Honor 200 Pro составляет:

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 3499 юаней ($483);

12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 3799 юаней ($524);

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 3999 юаней ($552);

16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ – 4499 юаней ($621).

Стоимость Honor 200 составляет: