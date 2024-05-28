В Великобритании нашли более 12 тыс. археологических памятников

Около 13 тысяч ранее неизвестных археологических памятников обнаружили в Великобритании в 2024 году. Среди них: курганы бронзового века, римские дороги и заброшенные средневековые деревни.

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Поиски вели участники гражданского научного проекта, анализируя спуниковые снимки и фотографии, сделанные с использованием лидарных технологий. Исследования охватили три района: местность Пик-Дистрикт, охватывающую Дербишир, Западный Йоркшир и Южный Йоркшир, Уоллингтон в Нортумберленде и Пурбек и Стадленд в Дорсете.

Исследователи идентифицировали 262 возможных кургана и три дороги римских времен. Всего было найдено 12 802 древних места и памятника.

Археологи намерены провести полевые исследования и, вероятно, раскопки мест. Точные координаты не раскрываются во избежание незаконных раскопок.

Ученые отметили, что три обследованных региона уже пострадали от изменений климата. Новые данные позволят планировать работы по восстановлению лесов так, чтобы они не повредили археологическим ценностям.

Специалисты также отметили, что многие прибрежные памятники могут исчезнуть уже через 30 лет из-за повышения уровня моря. Поэтому важно как можно быстрее обнаружить и законсервировать их, сообщает The Guardian.