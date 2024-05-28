Honor представила недорогие наушники в мятном цвете

Накануне Honor представила новые беспроводные наушники — Honor Earbuds X7.

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Новинка может похвастаться привлекательным дизайном и небольшим весом — всего 3.8 грамма каждый. Наушники будут доступны в двух цветах: мятный и белый.

Они имеют овальную форму, напоминая гладкий камень, что делает их удобными и приятными на ощупь. Время работы наушников с зарядным кейсом достигает 40 часов, а без него — 9 часов.

Быстрая зарядка в течение 10 минут позволяет использовать наушники до 3 часов.

Honor Earbuds X7 оснащены высокомолекулярной композитной титановой диафрагмой и 10 мм динамическим излучателем.

Они поддерживают высококачественное звучание благодаря HiFi5 DSP и обладают функциями управления касанием, поиска наушников, а также голосовым ассистентом YOYO.

Наушники имеют защиту от пыли и воды по стандарту IP54 и поддерживают Bluetooth 5.3 и шумоподавление во время звонков.

Стоимость новинки составляет 3700 рублей.