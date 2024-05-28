Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев раскритиковал российских ИИ-помощников «Алису» и «Марусю», «стесняющихся» отвечать на политические вопросы о Донбассе и Буче. Об этом рассказал «Коммерсант».

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СПЧ и форум «Петербургский диалог» провели дискуссию «Защита прав и свобод граждан в условиях цифровизации». Во время встречи Фадеев возмутился, что голосовой помощник «Алиса» (проект «Яндекса») и «Маруся» (разработан VK) отказываются отвечать на вопросы о принадлежности Донбасса и событиях в Буче. Глава СПЧ отметил, что американский ChatGPT дает ответы на эти вопросы - и не «жесткие пропагандистские», а предоставляет мнение с разных сторон.

«А наши новые инструменты почему стесняются давать ответы? Это не вопрос цензуры, это вопрос отношения нации к своей истории, важнейший идеологический вопрос», - заявил Фадеев.

Директор по развитию ИИ-технологий «Яндекса» Александр Крайнов в ответ заверил, что в уходе от ответа нет идеологической подоплеки. Он объяснил, что нейросеть подражает текстам, которые видела, и подставляет слова, имитируя возможные ответы людей.

В тоже время в алгоритм вносится элемент случайности, благодаря чему ответы на один и тот же вопрос не оказываются одинаковыми. Крайнов подчеркнул, что «Яндекс» не редактирует ответы искусственного интеллекта. При этом он отметил, что есть темы, в которых «не страшно» ошибиться, а есть темы, которые могут привести компанию к уголовной ответственности.

«Уход от ответа - лучшее, что мы можем сделать сейчас. Потому что, если бы мы отвечали плохо, нас бы вообще запретили, скорее всего», - подчеркнул Крайнов.

Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал сервис YandexGPT, внедренный в «Алису». Медведев заявил, что нейросеть не стала прямо отвечать на вопрос о том, «когда в США принят закон об изъятии российских активов».

«Ответ: «Я еще только учусь и не хочу выглядеть глупо». Задаёшь вопрос про любой российский закон - отвечает с блеском. Про другие иностранные законы - тоже», - рассказал он.

Также Медведев заявил, что нейросеть «включила дурку» в ответ на вопрос о расстоянии между Киевом и Белгородом по прямой. Он подчеркнул, что речь идет о нейтральных вопросов, и поинтересовался, боится ли ИИ, что данными о расстоянии «воспользуется Генштаб России для планирования своих ударов».