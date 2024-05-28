Российская компания T1 вышла из проекта по запуску спутников

Многопрофильный холдинг Т1, который занимается разработкой и интеграцией программного обеспечения (ПО), отказался от участия в проекте по выводу спутников на орбиту, запущенного летом прошлого года в сотрудничестве с частной космической компанией SR Space. Об этом со ссылкой на источники на IT-рынке и саму компанию пишет «Коммерсантъ».

В рамках соглашения с «Роскосмосом» и правительством холдинг хотел создавать новые модели ракет и многоразовые ступени ракетоносителей, разрабатывать программы для вычислений, необходимых для запусков, и создать центр обработки данных полученной в результате работы аппаратов информации.

Однако после завершения проектирования носителя, в момент, когда надо было переходить к производству, компания вышла из сотрудничества. Как указал один из источников издания, идея оказалась далека от реальностей рынка, потому что спрос на легкие ракеты в ближайшие годы не оправдал ожиданий.

Гендиректор SR Space Олег Мансуров утверждает, что сотрудничество приостановили после того, как в Т1 сменилось руководство. В свою очередь в холдинге отметили, что не все проекты выходят на стадию реализации, а сейчас компания хочет сосредоточиться на оказании услуг по дистанционному зондированию Земли (ДЗЗ).

В «Роскосмосе» заверили, что срыв проекта не влияет на государственно-частное партнерство в космических проектах. Однако замдекана факультета специального машиностроения МГТУ имени Баумана Андрей Новиков заметил, что главной проблемой частной космонавтики в стране остается неготовность к сотрудничеству самой госкорпорации.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в феврале признавал, что частные компании станут инвестировать в рынок отечественных космических услуг только в том случае, если увидят в нем какую-то перспективу и возможные выгоды. Любые «волшебные пендели», констатировал он, в этом вопросе бессмысленны.