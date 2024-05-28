Осеннее обновление Windows 11 навсегда удалит три приложения Microsoft

Microsoft объявила, что в осеннем обновлении Windows 11 версии 24H2 будут автоматически удалены приложения Cortana, Tips и WordPad.

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Это обновление уже доступно для инсайдеров в Release Preview Channel.

Отметим, что Microsoft уже убрала приложение Cortana из предварительной сборки 25967 для инсайдеров, выпущенной в Canary Channel в начале октября. Microsoft объявила о завершении поддержки Cortana в июне и прекратила её использование в августе.

WordPad, установленный на системах Windows с 1995 года, будет также удален. Впервые об этом было объявлено в сентябре. Приложение Tips было объявлено устаревшим в ноябре, и его также удалят в будущем обновлении.

Инсайдеры Windows могут установить обновление Windows 11 24H2 через настройки > Windows Update. Коммерческие клиенты могут обновиться через Windows Update for Business (WUfB) и Windows Server Update Service (WSUS).

Пять лет назад Microsoft также планировала удалить классическое приложение Windows Paint, но после негативной реакции пользователей сделала его доступным через Microsoft Store.