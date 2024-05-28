Apple перевернет логотип на новых iPad

Как именно и для чего Apple перевернет свой логотип в новых iPad
Недавно Apple представила новые модели iPad Pro, и в интервью французскому сайту Numerama три старших сотрудника компании рассказали о возможных изменениях в будущем.
Одним из обсуждаемых изменений стало потенциальное переворачивание логотипа Apple на задней панели iPad.
В настоящее время логотип Apple на iPad ориентирован вертикально, что соответствует традиционному портретному режиму использования устройства.
Однако многие пользователи часто используют iPad в ландшафтном режиме с подключенной клавиатурой, что делает логотип расположенным боком.
Apple уже переместила фронтальную камеру на более длинную сторону новых моделей iPad Pro и iPad Air, чтобы она находилась в верхней части при использовании в ландшафтном режиме.
Дизайнер продуктов Apple Молли Андерсон заявила, что компания рассматривает возможность изменения ориентации логотипа на горизонтальную в будущих моделях iPad.
«Я думаю, что это может измениться», — сказала Андерсон в интервью Numerama. «Мы думаем об этом. iPad долгое время использовался в портретном режиме, но мы все чаще используем его в ландшафтном режиме».
Со стороны программного обеспечения Apple уже начала показывать логотип в ландшафтной ориентации при загрузке iPad, начиная с iPadOS 14.5. Это изменение может быть расширено и на аппаратную часть устройств в будущих моделях.