Стали известны ключевые характеристики Xiaomi Redmi 13

Xiaomi готовится к выпуску нового устройства — Redmi 13 4G.

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Это будет преемник популярного Redmi 12 4G, выпущенного в Индии в августе 2023 года. В преддверии запуска инсайдер Парас Гулани в сотрудничестве с PassionateGeeks опубликовал рендеры и ключевые характеристики устройства.

Согласно отчету, Redmi 13 4G будет доступен в четырех ярких цветах: Midnight Black, Ocean Blue, Pearl Pink и Yellow. Смартфон получит квадратный дизайн с плоскими гранями и двумя объективами камеры с LED-вспышкой на задней панели.

По части аппаратного обеспечения, Redmi 13 4G будет оснащен процессором MediaTek Helio G91 Ultra, представленным ранее в этом году.

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Для фотографий смартфон получит 108-мегапиксельную основную камеру, что значительно улучшает характеристики по сравнению с 50-мегапиксельной камерой у предшественника.

Экран будет диагональю 6.79 дюймов с частотой обновления 90 Гц. Новинка будет доступен в двух конфигурациях: 6/128 и 8/256 ГБ. Ожидается, что базовая модель будет стоить €199, а старшая — €229.