Робот впервые в истории собрал кубик Рубика за 0.305 секунды

Робот, спроектированный японской компанией Mitsubishi Electric, установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика, собрав его за 0.305 секунды.

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Этот результат на 0.075 секунды быстрее предыдущего рекорда, установленного роботом MIT.

Робот, названный TOKUFASTbot, использует высокоскоростные сервомоторы и алгоритмы распознавания цветов, чтобы достичь такой скорости. Он может выполнять повороты на 90 градусов за 0.009 секунды, что позволяет ему быстро собирать кубик.

Команда инженеров столкнулась с проблемами при разработке робота, такими как зависание кубика из-за высокой скорости.

После нескольких попыток и доработок робот успешно собрал кубик на официальной демонстрации, получив сертификат от «Книги Рекордов Гиннеса».

Представитель Mitsubishi Electric Юдзи Йошимура отметил, что рекорд демонстрирует технические возможности компании. Он выразил надежду, что успех привлечет внимание к инновационным продуктам компании и их потенциалу для улучшения мира.