Стартовало производство OLED-дисплеев для iPhone 16

Производство OLED-дисплеев для iPhone 16 началось.

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Сообщается, что массовое производство экранов для iPhone 16 Pro будет осуществляться Samsung и LG.

Обе компании получили одобрение на производство панелей, в то время как китайская BOE снова не получила соответствующего контракта, хоть компания и будет разрабатывать LTPS-дисплеи для моделей iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

Samsung будет поставлять OLED-дисплеи для всех моделей iPhone 16, а LG займется производством LTPO экранов для более дорогих Pro-версий.

Однако на данный момент ни Samsung, ни LG не получили зеленый свет на производство OLED-дисплеев для iPhone 16 Pro Max, так как Apple, возможно, еще оценивает образцы дисплеев.

Причиной задержки одобрения может быть внедрение технологии «Border Reduction Structure», которая обеспечит более тонкие рамки дисплея по сравнению с серией iPhone 15.

Это сложная задача, даже для таких опытных компаний, как Samsung и LG. Ожидается, что Samsung получит одобрение на массовое производство в конце месяца, а LG — в середине июня.