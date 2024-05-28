Пользователи YouTube с AdBlock столкнулись с новой проблемой

Пользователи YouTube, использующие блокировщики рекламы, столкнулись с новой досадной проблемой: видео резко перескакивает на конец при воспроизведении. Это произошло после того, как YouTube ужесточил свою позицию в отношении блокировщиков рекламы.

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Нынешняя проблема, похоже, затрагивает именно пользователей с AdBlock. Видео сразу же переходит к концу, даже при повторном воспроизведении, а переход к определенным моментам в видео может привести к бесконечным экранам загрузки.

Многие подозревают, что это намеренная попытка YouTube заставить пользователей отключить блокировщики рекламы. Однако нельзя исключать и возможность ошибки самого AdBlock.

Хотя сообщения о подобной проблеме у пользователей без блокировщиков рекламы есть, они крайне редки. Подавляющее большинство пострадавших зрителей, похоже, являются пользователями AdBlock.